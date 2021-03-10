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Чиновникам доплатят за хранение секретов

Правительство внесло изменения в постановление Совмина № 325 «О некоторых мерах по реализации статьи 42 закона «О государственных секретах».



Документ предполагает установление надбавок работникам на период их доступа к государственным секретам. Надбавки устанавливаются в процентах от тарифного оклада. Так, для госслужащих, которые работают с госсекретами, имеющими степень секретности «особой важности», полагается надбавка в размере 8% тарифного оклада.

Для сотрудников, которые работают с документами, имеющими степень секретности «совершенно секретно», предусмотрена надбавка 5%. Для чиновников, работающих с документами степени «секретно», положена надбавка 3% тарифного оклада.

Поощрение работникам подразделений по защите государственных секретов в государственных органах и иных организациях, осуществляющих деятельность с использованием государственных секретов, предполагает надбавку в размере 15% тарифного оклада.

Дифференцированные надбавки за стаж работникам подразделений по защите государственных секретов упраздняются.

Кроме того, исключается норма, согласно которой периоды работы в подразделениях по защите государственных секретов в госорганах и иных организациях, подлежащие зачету в стаж работы в названных подразделениях, суммировались независимо от сроков перерыва работы в них.

Одновременно признается утратившим силу постановление Совмина от 29.08.2019 № 583 «Об установлении размера тарифной ставки первого разряда». Напомним, с начала прошлого года в бюджетной сфере вместо тарифной ставки первого разряда применяется так называемая базовая ставка, которая в настоящее время составляет 195 рублей.
Officelife.media
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