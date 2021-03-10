Европейский вещательный союз проверит песню отправленную БТ на евровидение от Беларуси на соответствие правилам конкурса. А зрители уже не жалеют эпитетов и не самых красивых слов для оценки творчества "Галасы Зместа", пишет telegraf.by





«Каждая поданная песня внимательно изучается, чтобы соответствовать правилам конкурса, — рассказали Еврорадио в Европейском вещательном союзе (ЕВС). — «Евровидение» — это музыкальный конкурс без политического контекста, и мы будем решительно противостоять всем попыткам использовать это культурное событие в политических целях».

Вот что поют представители Беларуси в песне для Евровидения:

Я научу тебя плясать под дудочку

Я научу тебя клевать на удочку

Я научу тебя ходить по струночке

Ты будешь радоваться всему





Поспи за плугом, ночь в разгаре

Ещё далёко до звезды

Пусть пашут лошади в угаре

А ты не порти борозды





Смени на овощи все мясо

Ликуй, пусть даже ты сердит

Мечтай о новых прибамбасах

Их, кстати, можно взять в кредит





А в это время, композиция «Я научу» коллектива из Барановчией Galasy ZMesta, который БТ решило отправить в 2021 году на Евровидение, бьет своеобразный рекорд. На официальном канале Евровидения ее посмотрели 186 тыс. раз. Но радоваться, похоже, музыкантам рано.





Они уже набрали 13 тыс дизлайков (90.28% от всех оценок) и всего 1,4 тыс. лайков (9.72%). А в почти в 7 тыс комментариях нам так и не удалось найти позитивные (хотя они наверняка там должны быть). По количеству дизлайков, барановичский коллектив — лидер среди всех представленных на канале Евровидения на это время музыкантов.





Близко подобралась сербская певица Hurricane с песней LOCO LOCO. У нее 7,7 тыс дизлайков, но и просмотров 2,2 млн. А лайков все равно больше — 58 тыс. А еще ближе представитель Германии Jendrik с песней I Don’t Feel . У него 11 тыс. дизлайков при 800 тыс просмотров. Лайков же всего 19 тыс.





Большинство подписчиков и зрителей не жалеют эпитетов для своих оценок.

Вот что пишут увидевшие клип:

— Заберите у Белтелерадиокомании права на конкурс и передайте их «Белсату» !!! Вот тогда и будет страну представлять нормальный артист, а не этот пропагандистский ширпотреб.





— Гребаный стыд.. Какой кошмар..





— Лошади в угаре…не порти борозды…прибамбасы в кредит..б### это что за шлак? Это прикол? Откуда этот текст и певец, из какого он века….стыдно даже слушать!





— Какой ужас, такого никогда не было на Евровидении… Такое ощущение, будто слова песни писал Саня 3%… Отвратительно.

Однако, позитивные оценки царят на официальном канале групп:

— Спасибо ребята, как всегда порадовали!!!! А этих бчб зомби в намордниках не читайте и не слушайте, они деграданты!





— Из коментов поняла, что вы едете на Евровидение, молодцы. Победить вам, думаю не дадут, но нервы вы им попортите. Удачи и Успеха. Привет из Казахстана.





— Круто-круто!!! Так держать, ребята!!!! Великолепно!!!





Белтелерадиокомпания определилась с заявкой от Беларуси на песенный конкурс «Евровидение-2021. Было решено отправить на конкурс группу «Галасы ЗМеста» (Galasy ZMesta) с песней «Я научу тебя».





Кто и как принимал решение, почему не было обычного отборочного тура и СМС-голосования в 2021 году, на БТ не пояснили.