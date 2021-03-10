+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В этом году березовый сок будет позже

Из-за снежной и морозной зимы сокодвижение в лесах начнется позже, чем в прошлом году, поэтому любителям березового напитка придется подождать, передает «Вечерний Гродно».


Температура воздуха опускается до минус 5-7 градусов ночью, что не позволяет начать сезон заготовки сока. К тому же в лесах еще лежит снег. Подсочка берез начнется при стабильной плюсовой температуре днем и ночью.

Напомним, год назад лесхозы начали продавать горожанам сок с 10 марта. Литр напитка стоил 20 копеек.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]