В этом году березовый сок будет позже
Из-за снежной и морозной зимы сокодвижение в лесах начнется позже, чем в прошлом году, поэтому любителям березового напитка придется подождать, передает «Вечерний Гродно».
Температура воздуха опускается до минус 5-7 градусов ночью, что не позволяет начать сезон заготовки сока. К тому же в лесах еще лежит снег. Подсочка берез начнется при стабильной плюсовой температуре днем и ночью.
Напомним, год назад лесхозы начали продавать горожанам сок с 10 марта. Литр напитка стоил 20 копеек.
08:18 10/03/2021
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