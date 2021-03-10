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Сигареты на сумму более 100 тыс. долларов нашли польские пограничники в ехавших из Беларуси ж/д составах

Польские пограничники пресекли пять попыток ввоза в республику нелегальных партий сигарет из Беларуси

Информация об этом появилась на сайте Пограничной службы страны, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Во всех пяти случаях контрабандные табачные изделия были обнаружены при досмотре грузовых поездов, следующих из Беларуси в Польшу.

Общая стоимость конфискованного товара составила 440 тыс. злотых (более 114 тыс. долларов).
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