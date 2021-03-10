Собак обучат распознавать запах COVID-19

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Выявлять инфекцию по запаху животных обучают кинологи и опекуны служебных собак Государственной налоговой службы.

Четыре служебные собаки станут первыми псами в Польше, которые помогут выявлять зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила радиостанция Z-Radio.





В обучении принимают участие кинологи и опекуны служебных собак Государственной налоговой службы. Во время запланированного в течение восьми недель обучения собак Негриту, Сони, Брюса и Хантера обучат распознавать запах COVID-19, полученный от зараженных вирусом.





Сообщается, что в Польше нарастает третья волна эпидемии коронавируса. По итогам последних суток Минздрав страны сообщил о 9 270 выздоровевших, 282 летальных исходах и 9 954 новых случая заражения. Всего начиная с 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 1 811 036 человек, умерли 45 599, пишет korrespondent.net











