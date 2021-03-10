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После крушения самолета пилот месяц скитался в джунглях Амазонии

Пилот числился пропавшим без вести с конца января после того, как вылетел на своем легкомоторном Cessna 210 из города Аленкер в соседний Альмейрим. В Бразилии 36-летний пилот Антонио Сена выжил после крушения самолета в джунглях Амазонии и был спасен лишь спустя месяц скитаний.

фото носит иллюстративный характер

 

Об этом пишет DailyMail.

Летчик был вынужден совершить аварийную посадку из-за поломки судна, практически сразу после приземления оно загорелось.

В результате Сене пришлось 36 дней выживать в джунглях — спустя неделю после случившегося спасательные группы прекратили его поиски, так как им не удалось найти даже обломки самолета. Мужчина питался остатками провианта, которые он успел вынести с борта до пожара, а также птичьими яйцами и фруктами, которые удавалось найти.

И только через пять недель после авиакатастрофы летчик случайно наткнулся на группу сборщиков каштанов, которые и помогли ему спастись, пишет telegraf.by

 

“Единственное, что поддерживало меня и позволило мне остаться в живых — это любовь, которую я испытываю к своей семье”, — поделился Сена.
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