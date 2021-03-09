



Потерпевший через несколько дней скончался в больнице, пишет «Вечерний Гродно».





Приговором гродненского суда обвиняемый признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, и краже. Ему назначено наказание в виде 18 лет колонии строгого режима. Кроме того он должен выплатить моральный вред потерпевшему — 5 000 рублей.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.