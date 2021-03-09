+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Минобороны планирует призвать тысячу запасников

Сегодня начался второй этап комплексной проверки готовности и способности соединений и воинских частей Вооруженных сил выполнить задачи по предназначению.

Фото: БЕЛТА

 Такое решение принял министр обороны Беларуси, сообщает пресс-служба ведомства. К проверке привлекут органы военного управления оперативного и тактического уровней, а также воинские части, пишет Onliner.by.

«В рамках проверки будет осуществляться поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов, комплектование военной и специальной техникой за счет снятия транспортных средств, находящихся на длительном хранении и получаемых из государственных органов и организаций, получение материальных средств со складов и баз хранения», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Планируется призвать из запаса порядка 1000 человек.

«Проверка позволит определить уровень слаженности органов управления, способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также способность подразделений выполнять поставленные задачи в сложных условиях обстановки. Завершится проверка проведением тактических учений», — отметили в Минобороны.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]