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Пропавшего в Европе белорусского дальнобойщика нашли мёртвым

Мужчина внезапно покинул грузовик и исчез в начале марта.


Дальнобойщик из Беларуси без вести пропал в Евросоюзе. Мужчину уже нашли, он погиб.

Валентин Воспуков работал водителем-международником в литовском филиале датской транспортной компании Kaj Madsen. Родственники рассказали, пишет 1reg.by, что в последний раз общались с мужчиной 1 марта. Валентин сообщил близким, что находится в Дании и планирует везти груз в Германию.
 
Коллега Валентина, тоже белорус, рассказал, что 2 марта они прибыли в Ландсберг на базу. Примерно в 11 утра Валентин покинул базу и оставил телефон в автомобиле. Однако родственники пропавшего сомневаются в достоверности слов его коллеги.

По словам Анастасии – двоюродной сестры Валентина, его близкие 5 марта обратились в посольство Беларуси в Германии. Там сообщили, что решают этот вопрос с поисками, но конкретной информации не дали.

Анастасия связывалась с полицией Германии, где ей также сообщили, что занимаются делом об исчезновении. Однако знакомые жены Валентина, которые имеют связи в Германии, сообщили, что никакой информации об исчезновении нет.

— Обращались только в немецкую полицию. А в датскую — это очень сложно, потому что, во-первых, никто не знает язык, во-вторых, в Дании нет ни посольства, ни консульства Беларуси, все делается через посольство в Финляндии. Мы отправили письмо в посольство Беларуси в Финляндии, чтобы они тоже занялись этим вопросом в Дании. Но опять же никакого ответа, — рассказала TUT.BY Анастасия.

Она также рассказала, что в компании, где работал Валентин, сотрудника автоматически увольняют, если он покидает транспортное средство и груз в неустановленное время. Возможно, на тот момент он уже не числился в штате.
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