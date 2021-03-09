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Беларусь существенно опередила все страны ЕАЭС по гендерному равенству

Согласно докладу Всемирного экономического форума, среди стран — членов ЕАЭС лидером по общему уровню гендерного равенства является Беларусь.

Об этом говорится в обзоре к Международному женскому дню, пишет Thinktanks.by, подготовленном аналитиками Евразийского банка развития.

В обзоре отмечается, что Беларусь заняла в Глобальном рейтинге гендерного равенства 29-е место. Остальные государства — члены ЕАЭС заметно отстают: Казахстан — 72-е место, Россия — 81-е, Кыргызстан — 93-е, Армения — 98-е.

Беларусь обошла другие страны — члены ЕАЭС и по таким показателям, как участие в экономике карьерные возможности, уровень вовлеченности женщин в политическую жизнь. Республика занимает 22-е место в списке соблюдения равных прав между мужчинами и женщинами, опережая Австрию, Францию и Великобританию.

В части гендерного равенства в образовании среди государств — членов ЕАЭС и в мире в целом Россия имеет наивысший рейтинг. Остальные страны Союза расположились гораздо ниже: Беларусь — 39-я строчка рейтинга, Армения — 45-я, Казахстан — 63-я, Кыргызстан — 82-я.
Источник: Виктор Беляев
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