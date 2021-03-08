Сколько продлился самый короткий брак в Бресте
Глава горисполкома привёл статистику по свадьбам и разводам.
В 2020 году в Бресте зарегистрировали 1756 браков. Самому молодому жениху было 16, а невесте 15. Самой взрослой паре: жениху-85, невесте-80. Кстати, пишет1reg.by, в среднем брестчанки выходят замуж в 25 лет. Любопытные цифры привёл глава горисполкома Александр Рогачук.
Минимальная продолжительность существования брака составила 2 месяца 27 дней, максимальная – 47 лет 9 месяцев 20 дней.
Также, один брак зарегистрировали между гражданином Беларусь и лицом без гражданства.
18:51 09/03/2021
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