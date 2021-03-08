+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Сколько продлился самый короткий брак в Бресте

Глава горисполкома привёл статистику по свадьбам и разводам.


В 2020 году в Бресте зарегистрировали 1756 браков. Самому молодому жениху было 16, а невесте 15. Самой взрослой паре: жениху-85, невесте-80. Кстати, пишет1reg.by, в среднем брестчанки выходят замуж в 25 лет. Любопытные цифры привёл глава горисполкома Александр Рогачук.

Минимальная продолжительность существования брака составила 2 месяца 27 дней, максимальная – 47 лет 9 месяцев 20 дней.
 
Также, один брак зарегистрировали между гражданином Беларусь и лицом без гражданства.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]