Сколько продлился самый короткий брак в Бресте





Александр Рогачук. В 2020 году в Бресте зарегистрировали 1756 браков. Самому молодому жениху было 16, а невесте 15. Самой взрослой паре: жениху-85, невесте-80. Кстати, пишет 1reg.by, в среднем брестчанки выходят замуж в 25 лет. Любопытные цифры привёл глава горисполкома





Минимальная продолжительность существования брака составила 2 месяца 27 дней, максимальная – 47 лет 9 месяцев 20 дней.

Также, один брак зарегистрировали между гражданином Беларусь и лицом без гражданства.