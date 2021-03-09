



Артем Сорокин планирует вернуться 16 марта, К работепланирует вернуться 16 марта, рассказали TUT.BY его коллеги. Из-за уголовного дела он больше трех месяцев был лишен возможности работать с пациентами.





2 марта врача-анестезиолога Артема Сорокина освободили в зале суда. Суд Московского района Минска признал его виновным в разглашении врачебной тайны и назначил в качестве наказания два года колонии, но с отсрочкой на год. Это значит, что доктор будет на свободе и через год, если он не совершит никаких правонарушений, наказание будет снято.





Сейчас Артем Сорокин находится дома, вместе с семьей. По словам супруги Натальи, он написал заявление на отпуск за свой счет. К работе доктор планирует приступить 16 марта. На данный момент врач находится под подпиской о невыезде. С 19 ноября 2020 года он находился под стражей. Сперва — в СИЗО КГБ, затем — в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.





— Готовимся встречать Артема в больнице. Его ждем не только мы, но и коллеги из соседних отделений. Передают ему приветы и желают скорейшей встречи в операционной, — рассказывает врач отделения анестезиологии БСМП в Минске.





Приговор Артем Сорокин решил не обжаловать, рассказала TUT.BY его жена Наталья.





Суд над врачом минской БСМП Артемом Сорокиным и журналисткой TUT.BY Катериной Борисевич, которых обвиняли в разглашении врачебной тайны о состоянии погибшего Романа Бондаренко, проходил в закрытом режиме и продлился шесть дней. 2 марта был оглашен приговор: врачу — два года колонии с отсрочкой на год, журналистке — полгода колонии. Она остается в СИЗО.





Уголовное дело в отношении них возбудили 19 ноября 2020 года. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, повлекло тяжкие последствия. Напомним, 13 ноября за авторством Катерины Борисевич вышла статья, в которой со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача утверждалось, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружено этанола. Первые лица страны заявляли, что умерший парень был пьян.





Артем Сорокин — анестезиолог БСМП, врач высшей категории, отец троих детей. Ему 37 лет. Коллеги отзываются о нем как о профессионале, который умеет проводить любые виды операций. Именно он работал в ту ночь, когда в больницу привезли избитого Романа Бондаренко, и оказывал ему анестезиологическое пособие.