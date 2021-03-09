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Беларусь на Евровидении-2021 представят участники провластных автопробегов

Представителем Беларуси на "Евровидении" стала группа "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta) с песней "Я научу тебя", сообщает телеграм-канал Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.

Беларусь на Евровидении-2021 представят участники провластных автопробегов
© Photo : Telegram / ATN News
Участники группы известны своим участием в провластных автопробегах. О себе они пишут на собственном сайте: "мы не можем оставаться равнодушными", когда "под соусом" политической борьбы "пытаются разрушить страну, которую мы любим и в которой живем".

В декабре группа выступила в Купаловском театре. Лидер группы Дмитрий Бутаков между песнями читал ироничные стихи о бело-красно-белом флаге, Всебелорусском учредительном съезде 1917 года, который состоялся в Купаловском театре, и людях, которые «присягали Гитлеру».



Международный песенный конкурс "Евровидение" в этом году вновь пройдет в офлайн-формате. "Евровидение-2021" состоится в Роттердаме в зале Ahoy. Полуфиналы конкурса пройдут 18 и 20 мая, финал - 22 мая. Пока неизвестно, будут ли присутствовать зрители на шоу. В конкурсе примут участие исполнители из 40 стран. 
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