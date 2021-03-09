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Дикость! Преподавательницу университета ОМОН задерживал как особо опасного преступника

"Спецоперация" прошла в Гомеле - в квартиру ворвались силовики и положили "лицом в пол" всю семью.

Дикость! Преподавательницу университета ОМОН задерживал как особо опасного преступника
В Гомеле задержали преподавательницу Белорусского государственного университета транспорта Валерию Децук. Родные предполагают, что из-за комментария в телеграме.

Валерии Децук 66 лет, в университете она преподает экологию, является кандидатом химических наук.

Задержание произошло утром 7 марта в собственной квартире. Родные предполагают, что это случилось из-за комментария в одном из сообществ в телеграме, но точной причины до сих пор неизвестно.

— Утром 7 марта в квартиру позвонили. Дверь открыл папа, и в дом ворвались пять человек. Закричали: «Всем лежать, работает ОМОН!». Маму, папу и меня сбили с ног, положили лицом в пол. Ничего не объясняли абсолютно, сказали только: «Мы ее забираем». Маму ударили в лицо, мне показалось, она сразу потеряла сознание. Она была еще в ночном белье, ей даже не давали одеться, мол, только при нас, а то нож спрячет под одежду. Когда выводили, она плакала, — рассказал журналистам «Радио Свободы» сын задержанной Сергей.

Перед тем, как Валерию вывести из квартиры, в ее телефоне еще что-то сфотографировали, после чего гаджет забрали.

— Позже я узнал, что они сфотографировали комментарий матери, который она оставила под каким-то видео на каком-то телеграмм-канале. Что ей инкриминируют - до сих пор неизвестно, — сказал гомельчанин.

С Сергеем также «поработал» ОМОН. С парнем «вел беседу», как тот представился, начальник отдела.

— Он сказал, что лично за нас взялся, и мы все будем сидеть. За что — непонятно… В ИВС, где она сейчас находится, у меня взяли только теплую одежду, продукты отказались брать, — говорит Сергей.

По словам гомельчанина, судить Валерию Децук, возможно, будут 9 марта. Но время и статья неизвестны. У сына задержанной есть подозрения, что в отношении матери могут завести уголовное дело по статье за «разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды».

Никогда прежде Валерию Децук не задерживали.
Источник: gomel.today
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