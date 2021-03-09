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Вот так март! На этой неделе в Беларуси до -17°С

Белгидромет опубликовал прогноз погоды на 10-12 марта - в стране ожидаются серьезные ночные морозы.

10 марта будет облачно с прояснениями и почти без осадков. Прогнозируемая температура ночью — -6..-12°С, по северо-востоку при прояснениях -13..-16°С. Днем будет теплее: от -4°С по северу до +4°С по юго-западу страны. 
 
11 марта также облачно и преимущественно без осадков. Кое-где по стране ожидается гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..-11°С, при прояснениях -12..-17°С, максимальная днем от -5°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу страны.
 
12 марта по прогнозам синоптиков, в Беларуси будет -1..-8°С ночью, по востоку при прояснениях -9..-12°С, в юго-западных районах 0..+1°С; максимальная днем -2..+5°С, по юго-западу до +7°С.
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