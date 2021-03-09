Во время своего выступления на ВНС Богдан призывала ввести дополнительную ответственность за разжигание экстремизма, буллинга и так далее. В эфире ведущий спросил, почему она считает, что назрела такая необходимость. Богдан ответила:





— По роду своей деятельности я сталкивалась с людьми, которых, к сожалению, вот этот буллинг сломал психически. Некоторым людям мы до сих пор пытаемся помочь и вернуть их обратно в нормальную жизнь. Я не говорю, что в какую-то общественно значимую жизнь.





— Это представители каких профессий?





— Абсолютно разных.





— Я знаю, что у нас, в журналистике, такие люди тоже есть.





— Я с разными людьми общаюсь, это действительно проблема. Потому что кто-то выдержал. Сегодня была на коллегии уполномоченного по правам религии, мы вспоминали матушку Гавриилу. Величайшая женщина, она выдержала. Но ведь были, на мой взгляд, не менее великие люди, которые не выдержали. Когда пошли угрозы не только им, но и угрозы их детям.





Сказать, что эти люди просто сломались, наверное, неправильно. У людей сыграло чувство ответственности за собственную семью. Они не за себя переживали, они переживали за своих детей, за свою семью. Все по-разному воспринимали эти слова. Во-первых, ответственность должна быть. Во-вторых, она должна быть жесткой.











