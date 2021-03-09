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BY_Help помог беларусам оплатить штраф - теперь их вызывают на допросы в СК и ДФР

Беларусов, которым BY_Help помог оплатить штраф, вызывают на допрос в Департамент финансовых расследований и Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу.


Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на своих читателей.

«Меня вызвали в Следственный комитет как свидетеля по уголовному делу. Уголовное дело заведено на несколько человек из BY_help. Мне задали вопрос, кто и как оплачивал мне штраф», — написал один из читателей издания.

В начале февраля Следственный комитет арестовал деньги, которыми фонды и жертвователи оплатили штрафы протестующих.

«Принцип индивидуальной ответственности, предусмотренный административным правом, означает необходимость исполнения наказания непосредственно лицом, которое привлечено к ответственности. В ином случае значение института личной ответственности полностью нивелируется», — заявил тогда начальник управления СК по Минску Сергей Паско.

Он также утверждал, что таким образом фонды «финансировали незаконные массовые мероприятия».

Однако, как заявляли позже юристы, в законе нет ничего о том, кто должен платить штраф - это может быть как сам осужденный, так и любой другой человек или организация.

 
 
 
Источник: mediazona.by
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