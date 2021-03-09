



Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на своих читателей.





«Меня вызвали в Следственный комитет как свидетеля по уголовному делу. Уголовное дело заведено на несколько человек из BY_help. Мне задали вопрос, кто и как оплачивал мне штраф», — написал один из читателей издания.





В начале февраля Следственный комитет арестовал деньги, которыми фонды и жертвователи оплатили штрафы протестующих.





«Принцип индивидуальной ответственности, предусмотренный административным правом, означает необходимость исполнения наказания непосредственно лицом, которое привлечено к ответственности. В ином случае значение института личной ответственности полностью нивелируется», — заявил тогда начальник управления СК по Минску Сергей Паско.





Он также утверждал, что таким образом фонды «финансировали незаконные массовые мероприятия».





Однако, как заявляли позже юристы, в законе нет ничего о том, кто должен платить штраф - это может быть как сам осужденный, так и любой другой человек или организация.



