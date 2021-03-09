



"9 марта в милицию обратилась директор одного из учебных заведений. Она сообщила, что на электронный адрес школы поступило сообщение о минировании учреждения образования", - сообщили Sputnik во вторник в УВД.





Аналогичное сообщение поступило и в адрес еще семи школ областного центра. По словам милиционеров, учащиеся и персонал были немедленно эвакуированы.





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"Сотрудниками СПГ в/ч 5524 обследуется здание и прилегающая к нему территория. В настоящий момент устанавливается личность "минера", - сказали в МВД.





Аналогичное сообщение поступило и в адрес еще семи школ областного центра.