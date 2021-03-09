"Меченые": BYPOL опубликовала видео с задержанными, которых помечали краской
Напомним, силовики помечали краской беларусов для идентификации и обозначения особого к ним отношения.
Следует отметить, что подобная практика применялась в гитлеровских концлагерях для идентификации заключённых по странам, расе и приговору.
А в Беларуси это делалось для "сортировки" протестующих по степени их "опасности". Помеченных черной краской избивали очень жестоко, могли покалечить и убить. А помечали черной краской, например, за "сопротивление", то есть человек просто попытался убежать от силовиков.
13:38 09/03/2021
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