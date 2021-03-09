Россиянин пытался переправить из Беларуси в Литву 24 нелегала

Госпогранкомитет сообщает, что пограничники вблизи границы задержали группу незаконных мигрантов из 24-х человек. В приграничье они прибыли на двух микроавтобусах.





Задержанными оказались граждане Ирака (17 мужчин и 7 женщин в возрасте от 20 до 57 лет). Их сопровождал гражданин России, который предположительно является организатором канала нелегальной миграции.





Водителями микроавтобусов – пособниками нарушителей – оказались двое граждан Беларуси.





При себе у задержанных имелись мобильные телефоны, продукты питания, сменная одежда.





За покушение на нарушение границы нарушителям грозит привлечение к административной ответственности в виде уплаты штрафа в размере до 2900 белорусских рублей каждому и депортация из страны.





В отношении организатора канала возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Подозреваемому грозит штраф, а также лишение свободы на срок от трех до семи лет.