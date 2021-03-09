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Сила - в солидарности: известный минский хирург увольняется в поддержку врача Мартова

В знак солидарности с витебским врачом Владимиром Мартовым о своем решении уволиться заявил врач-хирург, кандидат медицинский наук Дмитрий Харьков, сообщает телеграм-канал "Белые халаты".

Сила - в солидарности: известный минский хирург увольняется в поддержку врача Мартова
В настоящее время Харьков возглавляет отдел перспективных направлений высокотехнологичной медицинской помощи Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.

Его возмутило решение руководства витебской Больницы скорой медицинской помощи не продлять контракт с Владимиром Мартовым - потомственным врачом с 30-летним стажем. 

В первую волну коронавируса весной 2020 года Мартов публично и честно рассказывал о ситуации в больнице — о том, что государство по сути бросило медиков наедине с неизученной болезнью, а с СИЗами помогают преимущественно волонтеры.  В конце февраля он получил уведомление, что контракт с ним продлен не будет.




В Витебске был объявлен сбор подписей в защиту врача. Под ним подписалось более 3 тысяч человек. 

Открытое письмо к руководству больницы написал и Дмитрий Харьков. Прежде всего, он поинтересовался, чем все-таки было продиктовано это решение.


"Как известно всей медицинской общественности нашей страны, Владимир Юрьевич Мартов является высококлассным специалистом и профессионалом, спасшим не одну тысячу жизней пациентов", — напомнил Харьков. 

Он также отметил, что Мартов был одним из первых, кто организовывал и оказывал помощь пациентам во время начала эпидемии COVID-19 на высоком профессиональном уровне.

"Понимаете ли вы, что своим решением о непродлении контракта Мартову Владимиру Юрьевичу, вы начинаете очередное "дело врачей", направленное против инакомыслия, профессионализма и оказания качественной медицинской помощи в РБ", пишет минский хирург.

В связи с этим и руководствуясь принципами гуманизма и этики, отмечает врач, он принял решение об увольнении по истечении своего трудового контракта.
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