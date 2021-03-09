В настоящее время Харьков возглавляет отдел перспективных направлений высокотехнологичной медицинской помощи Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.





Его возмутило решение руководства витебской Больницы скорой медицинской помощи не продлять контракт с Владимиром Мартовым - потомственным врачом с 30-летним стажем.





В первую волну коронавируса весной 2020 года Мартов публично и честно рассказывал о ситуации в больнице — о том, что государство по сути бросило медиков наедине с неизученной болезнью, а с СИЗами помогают преимущественно волонтеры. В конце февраля он получил уведомление, что контракт с ним продлен не будет.















В Витебске был объявлен сбор подписей в защиту врача. Под ним подписалось более 3 тысяч человек.





Открытое письмо к руководству больницы написал и Дмитрий Харьков. Прежде всего, он поинтересовался, чем все-таки было продиктовано это решение.









"Как известно всей медицинской общественности нашей страны, Владимир Юрьевич Мартов является высококлассным специалистом и профессионалом, спасшим не одну тысячу жизней пациентов", — напомнил Харьков.





Он также отметил, что Мартов был одним из первых, кто организовывал и оказывал помощь пациентам во время начала эпидемии COVID-19 на высоком профессиональном уровне.





"Понимаете ли вы, что своим решением о непродлении контракта Мартову Владимиру Юрьевичу, вы начинаете очередное "дело врачей", направленное против инакомыслия, профессионализма и оказания качественной медицинской помощи в РБ", пишет минский хирург.





В связи с этим и руководствуясь принципами гуманизма и этики, отмечает врач, он принял решение об увольнении по истечении своего трудового контракта.