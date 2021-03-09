Белорусский Национальный статистический комитет, по всей видимости, не предоставил в ЕАЭС данные о смертности и изменению населения страны за 2020 год, пишет Телеграф





По данным на 1 марта, в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) располагали информацией по всем остальным странам, входящим в международную организацию. Напротив Беларуси в отчете стоят прочерки.





Так, естественный прирост населения в январе-декабре 2020 года по

сравнению с соответствующим периодом 2019 года снизился в Казахстане на 2,4%,

Кыргызстане – на 15,7% и в Армении – на 89,1%. В России и вовсе число умерших

превысило число родившихся.





По официальным данным Минздрава на 7 марта 2021 года, «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2,038 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

















Почему молчит Белстат?

Белстат до сих пор не опубликовал данные об общей смертности в стране за 2020 год. Последняя доступная статистика есть на сайте ООН, куда ее отправил Национальный статистический комитет. Но и там она ограничена июнем 2020 года, потом не обновлялась.





В Беларуси же Белстат и вовсе последний раз публиковал такие данные до "коронавирусной эпохи", то есть только по первому кварталу 2020 года, когда эпидемия в стране только начиналась и официально была признана только одна смерть.





Согласно плану публикаций статистики на 2021 год, Белстат должен рассказать о количестве населения Беларуси на 1 января 2021 года 9 апреля этого года.





Согласно статистике на сайте ООН, в июне 2020 года смертность в Беларуси превысила уровень прошлого июня на 3753 человека. В мае рост смертности против мая 2019 года составил +1309 человек, а в апреле этот показатель составил +543 человека. Общий прирост за квартал — на 5605 случаев смерти больше, чем за тот же период в 2019 году.





После этого Белстат прекратил подавать как в ООН, так и в другие международные организации, в том числе и ЕАЭС, поквартальные данные о населении страны.





И еще одна маленькая деталь на этом фоне. Когда в декабре Лукашенко раздавал награды особо отличившимся чиновникам, силовикам и пропагандистам, среди награжденных была и председатель Национального статистического комитета Инна Медведева - ее "доблестный труд" был оценен орденом Почета.





Вот такое "совпадение".







