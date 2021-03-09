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COVID-19 в мире: заражено более 117 млн, число жертв - 2,6 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро вторника составило 117 млн 148 тыс. 248, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 600 тыс. 63, выздоровели более 91 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
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