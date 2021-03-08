Принц Гарри и его жена Меган рассказали Уинфри, какой была их жизнь в королевской семье Великобритании

Фото: oprah / Instagram





Проживающие в США британский принц Гарри и его жена Меган в интервью американской журналистке Опре Уинфри, которое 7 марта вышло на канале CBS, рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится с "слишком темным цветом" кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.





Издание "ГОРДОН" публикует реакцию британских СМИ на откровенный разговор герцога и герцогини Сассекских с Уинфри.





Британское издание Daily Telegraph в обзоре, опубликованном 8 марта, подчеркнуло, что интервью обещало быть сенсационным, но превзошло эти ожидания. В статье отмечается, что заявления принца Гарри и его жены Меган по поводу опасений относительно цвета кожи их первенца означают, что супруги никогда не захотят вернуться в королевскую семью.





Обозреватель британского сайта Independent Голли Бакстер в статье, размещенной 8 марта, назвала интервью принца Гарри и его жены Меган местью королевской семье. Она предположила, что обнародование подробностей жизни королевской семьи может привести к прекращению существования монархии через несколько поколений.





Британский таблоид Daily Mail , ссылаясь на мнение экспертов, назвал разговор герцога и герцогини Сассекских с американской ведущей унизительным для королевской семьи Великобритании, а позицию пары счел эгоистичной. Эксперты таблоида выразили уверенность, что вскоре супруги пожалеют о своей откровенности.





Британский журналист Пирс Морган в авторской колонке, которая опубликована 8 марта на сайте Daily Mail, назвал интервью принца Гарри и его жена Меган "тошнотворным".





Анонсируя публикацию на своей странице в Twitter, Морган написал , что супруги заботятся только о себе.





"То, что Гарри причинил столько боли своей бабушке-королеве в то время, когда ее муж серьезно болен в больнице, просто ужасно. Что касается психического здоровья, похоже, что Меган и Гарри заботятся только о себе", – сообщил журналист.





Королева Великобритании Елизавета II в публичной плоскости не отреагировала на интервью принца Гарри и его жены Меган. 8 марта на официальной странице Букингемского дворца опубликовано фото королевы, запечатленной за столом на фоне флагов, подписывающей в День Содружества наций обращение к странам – участницам Содружества.





19 мая 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. Елизавета II в этот день даровала ему титул герцога Сассекского. Его супруга после регистрации брака стала герцогиней Сассекской.





Спустя год после свадьбы у супругов родился первенец – сын Арчи. О второй беременности герцогини Сассекской Меган стало известно 14 февраля 2021 года – она ждет девочку.





После отказа от королевских полномочий в январе 2020 года принц Гарри с семьей проживает в США. 19 февраля 2021 года королева Великобритании Елизавета II лишила принца Гарри и его жену Меган почетных королевских званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара подтвердила, что не вернется к обязанностям.





7 марта герцогиня Сассекская в интервью Уинфри призналась, что в свидетельстве о регистрации брака указана другая дата. По словам супруги принца Гарри, они поженились за три дня до публичной церемонии, которую она назвала спектаклем.





В свою очередь, принц Гарри рассказал журналистке, что никогда не думал о том, чтобы отказаться от королевских обязанностей, если бы не увидел, как Букингемский дворец относится к его супруге.





В частности, когда она была беременна первенцем, представители Букингемского дворца в разговоре с принцем Гарри переживали, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться "слишком темным".



