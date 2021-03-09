Эстония объявила о введении локдауна из-за коронавируса

Ограничения первоначально будут действовать до 28 марта, решение об их продлении правительство примет в зависимости от эпидемиологической ситуации, учитывая рекомендации департамента здоровья и ученого совета.





Как заявила в минувший четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas), в стране фактически действует чрезвычайное положение в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом.





В Эстонии за последние десять дней было установлено пять антирекордов заболеваемости корнавирусом. Так, по данным департамента здоровья, в пятницу положительными оказались 1 536, или 20,2% от числа проведенных суточных тестов.





Всего в Эстонии на 1,3 млн населения выявлено 72 144 случая заражения, в то время как в соседней Финляндии на более чем 5,5 млн жителей - 60 904 случая.