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Эстония объявила о введении локдауна из-за коронавируса

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о решении правительства ввести в стране с 11 марта режим жесткого карантина из-за распространения британского штамма коронавируса, передает «Интерфакс».

Ограничения первоначально будут действовать до 28 марта, решение об их продлении правительство примет в зависимости от эпидемиологической ситуации, учитывая рекомендации департамента здоровья и ученого совета.

Как заявила в минувший четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas), в стране фактически действует чрезвычайное положение в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом.

В Эстонии за последние десять дней было установлено пять антирекордов заболеваемости корнавирусом. Так, по данным департамента здоровья, в пятницу положительными оказались 1 536, или 20,2% от числа проведенных суточных тестов.

Всего в Эстонии на 1,3 млн населения выявлено 72 144 случая заражения, в то время как в соседней Финляндии на более чем 5,5 млн жителей - 60 904 случая.


Так, с 11 марта в республике все образовательные заведения перейдут на дистанционное обучение, все магазины, не продающие товары первой необходимости, будут закрыты, полностью прекратят работу кафе и рестораны, а передвижение граждан по улицам будет ограничено.
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