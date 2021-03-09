+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Трагедия: под Ровно кот задушил младенца в коляске

Кот уснул на лице младенца

Фото носит иллюстративный характер

Ребенок лежал в коляске, когда на его лицо забрался кот и уснул. Реанимационные мероприятия отца и медиков не дали результата.
В городе Острог Ровенской области кот уснул на лице 4-месячного ребенка. Когда животное сняли, мальчик оказался мертв. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщается на странице Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи в Facebook.
По словам матери, младенец лежал в коляске. Когда увидела, что кот спит на его лице, и убрала животное, мальчик уже не подавал признаков жизни.
До приезда скорой отец ребенка пытался его реанимировать, делая массаж сердца. Медики, прибывшие на вызов, также пытались спасти ребенка, но им это не удалось, пишет korrespondent.net

В больнице Острога констатировали смерть ребенка.

Ранее в Ровенской области женщина родила дома, завернула ребенка в пакет, который затем положила в морозильную камеру. По ее словам, малыш родился мертвым.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]