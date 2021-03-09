Молодая была немолодой? Минчанки вступают в брак в 30-39 лет

Такие данные к Международному женскому дню опубликовал Главный статистический комитет столицы, сообщае т корреспондент агентства «Минск-Новости».

Наибольший удельный вес женщин, состоящих в браке или в незарегистрированных отношениях в Минске, пришелся на возрастную группу 30-39 лет.





Данные для статистики специалисты брали из переписей населения 2009 года и 2019 года, в процентах к общей численности женщин в возрасте 15 лет и старше.





Напомним, в Минске живет 1,095 млн представительниц прекрасного пола (54,3% от всего населения города). Большинство минчанок живет во Фрунзенском районе — 23,1%, 15,4% — в Московском районе, 11,7% — в Заводском.





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