Молодая была немолодой? Минчанки вступают в брак в 30-39 лет
Всего 29,3% от общей численности женщин, проживающих в столице, находятся в браке, либо состоят в отношениях.
Такие данные к Международному женскому дню опубликовал Главный статистический комитет столицы, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Наибольший удельный вес женщин, состоящих в браке или в незарегистрированных отношениях в Минске, пришелся на возрастную группу 30-39 лет.
Данные для статистики специалисты брали из переписей населения 2009 года и 2019 года, в процентах к общей численности женщин в возрасте 15 лет и старше.
Напомним, в Минске живет 1,095 млн представительниц прекрасного пола (54,3% от всего населения города). Большинство минчанок живет во Фрунзенском районе — 23,1%, 15,4% — в Московском районе, 11,7% — в Заводском.
фото pixabay.com
08:27 09/03/2021
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