Дочь убитого брестчанина Шутова подала апелляцию в Верховный суд

25 февраля в Бресте суд признал Шутова посмертно виновным в сопротивлении военнослужащему с применением насилия. Друг Геннадия Шутова и свидетель его убийства Александр Кордюков был осужден за то же самое на 10 лет колонии. Его защита также планирует обжаловать приговор.





Шутов получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в Бресте и умер 19 августа в военном госпитале Минска. Во время суда стало известно, что стрелял офицер армейского спецназа, которого направили для помощи брестскому ОМОНу. По факту смерти Шутова Следственный комитет и прокуратура отказались возбуждать уголовное дело. А на суде над Кордюковым убитый брестчанин фигурировал как обвиняемый.





Дочь Шутова Анастасия Баранчук в апелляционной жалобе считает приговор областного суда незаконным и необоснованным: на суде не были предоставлены доказательства вины ее отца.





"Дочь Шутова заявляет, что, по ее мнению, военные злоупотребили служебными полномочиями, вели себя неоправданно агрессивно и неправомерно применили оружие. Видеозапись с камеры наблюдения двора, в котором произошел конфликт, не подтверждает нападения Кордюкова и Шутова на этих военных и вообще какой-либо борьбы с ними", — говорит брестский правозащитник Роман Кисляк.