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Драка в грузинской епархии закончилась падением 10 человек с балкона

Шесть человек получили травмы в результате падения с балкона в ходе драки в Чкондидской епархии в грузинском городе Мартвили, сообщила в понедельник телекомпания "Рустави 2".


 
Министерство внутренних дел Грузии уже начало расследовать инцидент, выясняя обстоятельства произошедшего.

Как сообщил канал, закрытое заседание, которое возглавил новый правящий митрополит Стефан, закончилось потасовкой – перед ней представители духовенства серьезно поспорили.

Митрополит Стефан приостановил двум дьяконам сан первосвященников, из-за этого среди служителей епархии начались конфликты. Служители церкви и паства начали "выяснять отношения" – спорщики перешли на деревянный балкон, который в результате рухнул.
Sputnik
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