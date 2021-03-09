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Полностью открытые для туризма страны мира назвали в ООН

Только пять стран в мире полностью открыты для приезжих туристов, а тем временем каждое третье государство закрыто для отдыха иностранцев, отмечается в заявлении Всемирной туристической организации (ЮНВТО).


По ее данным, в феврале из 217 мировых стран закрыта для туристов было 69,  то есть (32%), причем в половине из этих стран границы закрыты 10 месяцев. Рубежи еще 73 стран (34%) закрыты частично. Результаты тестирования на коронавирус или же обязательного карантина по пребыванию требуют 70 государств (32%).

Оказалось, что только пять стран (2%) абсолютно открыты для туризма - там нет никаких для них ограничений. В этот список попали Албания, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания.

Как отмечается в докладе  ЮНВТО, несмотря на те послабления в туристической сфере, которые были ранее, многим странам все же пришлось ввести строгие меры, в том числе и закрыть границы, из-за растущего числа новых случаев коронавируса, а также появления новых штаммов. 

По данным Всемирной туристской организации, компании, занимающиеся туризмом, в большинстве стран мира терпят огромные убытки, так как за прошлый год число международных турпутешествий из-за пандемии коронавируса сократилось на 74%. Это минус миллиард поездок, если сравнивать с 2019 годом.  Под угрозой закрытия от 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма.

Туризм и пандемия в Беларуси

По сведениям Национального статистического комитета, в 2020 году количество организованных туристов, посетивших Беларусь, составило 34 156 человек. Для сравнения – в 2019 году Беларусь посетили 405 472 организованных туриста. 

За пределы Республики Беларусь выехали 253 877 организованных туристов, годом ранее – 982 935.

Те, кто в настоящее время хочет выехать за пределы страны, могут сделать тест на наличие коронавируса в Национальном аэропорту Минск - но только при  наличии на руках билета. 

Также необходимо помнить, что после возвращения из ряда стран белорусам придется соблюдать 10-дневный карантин - список периодически обновляет белорусский Минздрав: он либо исключает определенные страны из ограничительного перечня, либо добавляет их вновь.
Sputnik
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