+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Запах нового автомобиля признали опасным для человека

Характерный запах нового автомобиля, сошедшего с завода, который источают его интерьеры, нравится многим покупателям

 
Сегодня производятся специальные ароматизаторы, чтобы вернуть знакомый запах подержанному автомобилю.

При этом Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), которая в период с 2014 года изучает воздействие запаха автомобиля на здоровье человека, обновила свои рекомендации по стандартам качества воздуха в салоне автомобиля в 2020 году. Документ под названием “Взаимное решение 3” еще не принят официально, однако уже предлагает властям разных стран ужесточить требования к материалам отделки автомобилей.

Как отмечалось, аромат нового автомобиля создается из-за пластмассы, клеев, тканей и других отделочных материалов. Основными источниками запаха являются восемь летучих органических соединений (ЛОС): ацетальдегид, акролеин, бензол, этилбензол, формальдегид, стирол, толуол, а также ксилол.

Все приведенные ЛОС, по словам экспертов, вредны для здоровья человека, они могут вызывать аллергию и плохое самочувствие и остаются в автомобиле в течение довольно длительного периода времени. Испаряясь при нагревании автомобиля на солнце и оседая на поверхностях при охлаждении автомобиля, этот процесс повторяется каждый день, пишет ru.oxu.az  со ссылкой наAutocar.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]