В Греции определились с датой возвращения туристов









Об этом заявила официальный представитель правительства Аристотелия Пелони, передает агентство Reuters.





По ее словам, в среднесрочной перспективе, по мере продвижения вакцинации, правительство планирует разрешить возобновить туризм, на который приходится примерно пятая часть экономики Греции и где работает и каждый пятый человек.





Греция, в которой от COVID умерло 6758 человек, недавно была вынуждена продлить изоляцию в регионе Афин до 16 марта из-за возобновления инфекций, но Пелони сказала, что впереди есть признаки надежды.





"Впереди нас ждут тяжелые дни. Но мы пробегаем последнюю милю в этом марафонском забеге", - сказала она.





В начале марта правительство Греции продлило действующий в стране локдаун, а также ужесточило ограничения, введенные из-за COVID-19. Новый режим будет действовать до 16 марта.







