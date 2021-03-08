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Архиепископ Кондрусевич: нам нужны не реформаторы и революционеры

7 марта архиепископ Тадеуш Кондрусевич возглавил мессу в приходе Святого Казимира в Столбцах.


В своей проповеди архиепископ обратился к королевичу Казимиру, память которого чествовали накануне — 4 марта.

Он напомнил, что этот благородный молодой человек отличался справедливостью, заботой о бедных и благочестием, особым почетом к Евхаристии и любовью к Деве Марии. При этом Кондрусевич добавил, что святой Казимир был человеком мудрым, но знал, что важнее мудрости является любовь. Он призвал верующих идти путем Казимира.

"Мы живем в такое время, когда натуральные вещи, изделия и даже еда заменяются искусственными, потому что они дешевле. Но никогда дешевле не могут быть моральные ценности. Они не могут девальвироваться", — цитирует сайт catholic.by слова архиепископа.

В заключение иерарх заявил: "В каждую эпоху истории человечества нужны не столько реформаторы и революционеры, сколько люди мудрые и святые".
Еврорадио
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