







«Ударил в область ягодиц и крикнул: «Отпусти!»

Все это произошло в Гродно 6 сентября. Тогда в шествии приняло участие около 5000 человек. Они прошли по проезжей части несколько километров от центра города до универсама «Брест». Там дорогу людям перекрыла стена ОМОНа в полном снаряжении. Тогда девушки стали в сцепки, пряча мужчин. Бойцы стали хватать людей, в том числе женщин, распыляя слезоточивый газ.





По словам Юзефа Немеро, он шел в середине марша, когда услышал командку о задержании. Некоторые люди убежали. Одна женщина упала. Юзеф побежал помочь ей встать. В этот момент он увидел, как двое сотрудников ОМОНа волочили по земле еще одну женщину, которая присела почти до земли.





«Тогда моя совесть не выдtржала. Я ударил этого ОМОНовца в область ягодиц и крикнул: «Отпусти!», - вспоминает Юзеф.





Второй боец ​​подбежал к пенсионеру с дубинкой, но тот убежал, потому что занимался спортом и быстро бегал. Позже на допросе оперативник сказал Юзефу, что ему повезло, что он сбежал.





«Иначе мы бы сейчас с вами не разговаривали. С вас бы сделали отбивную котлету», - вспоминает собеседник слова милиционера.





«Тюрьма воспитывает лучшие отношения»

Этот эпизод записали на видео, а позже милиция вычислила мужчину. Юзефа задержали две недели спустя, 22 сентября. Он ехал на велосипеде в безлюдном месте, ему навстречу шли двое парней в штатском, схватились за руль велосипеда и отвезли мужчину в милицию. Против него было возбуждено два уголовных дела по статьям 342 («Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок») и 364 («Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника милиции»). Он был освобожден из-под стражи только после вынесения приговора.





Большую часть времени Немеро сидел в тюрьме в центре Гродно. Говорит, что условия были приемлемыми. Однако в одном из тюремных корпусов было сыро, отопления еще не включали. Большинство сокамерников курили. Плохо работала вентиляция, поэтому свежего воздуха не хватало.





«Нормальный завтрак, обед в целом хороший, ужин тоже. Когда есть помощь со свободы, сало, то в целом хорошо, можно жить», - говорит Юзеф.





Их выводили на прогулку каждый день. Юзеф - спортсмен, занимается легкой атлетикой. В маленьком дворике смог побегать, попрыгать, размяться. За два месяца Немеро прочитал около 10 книг. Они играли со своими сокамерниками в шахматы и шашки. Пер е письмо жене оттуда он написал на туалетной бумаге и передал с сокамерником, которого выпустили раньше.





«Я чувствовал большую поддержку. Больше всего писем в камеру я получил из Варшавы, Нью-Йорка, Лондона, со всей Беларуси - от знакомых и незнакомых людей», - вспоминает собеседник, и у него слезятся глаза от этих слов.





Многие письма, особенно с новостями в стране, он читал всем сокамерникам, потому что это поддержка не для одного человека, а для всех.





Из восьми человек четверо были «политическими», а двое - «экономическими», но жили в камере «как одна семья».





«Тюрьма способствует лучшим отношениям друг с другом. В тюрьме нужно прежде всего оставаться человеком. Выяснили ли какие-нибудь отношения? Нет. Все объединяются, понимают, что нам нужно выжить вместе. Только солидарность», - думает мужчина.





«Весь мир восхищается белорусскими женщинами, а мы тащим их по асфальту»

12 ноября суд признал Немеро виновным по обоим пунктам обвинения и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы без направления в учреждение закрытого типа. Кроме того, суд обязал его выплатить 500 рублей компенсации пострадавшему ОМОНовцу за перенесенное "чувство дискомфорта и унижения", которое тот перенес. А еще после этого эпизода бойцу пришлось постирать форму. Немеро извинился перед пострадавшим в суде. Тот давал показания за ширмой и под другим именем.





Свое последнее слово в суде Немеро посвятил белорусским женщинам.





«Весь мир ими восхищается, а мы тащим их по асфальту», - со слезами на глазах вспомнил свое выступление пенсионер.





«Хоть ему 300 приговоров вынесут, я понимаю, что мой муж ни в чем не виноват. Это очень держит. Человеческая солидарность очень важна», - сказала жена Юзефа Маргарита Немеро.





После суда Юзеф сказал, что первым делом натопит свою баню. «Одну минуту была баня, а потом он все время разговаривал по телефону, отвечая людям», - вспоминает жена.





Незнакомый парень, прочитавший, что пенсионерка любит баню, нашел Немеро и принес ему дубовые веники.





Юзеф говорит, что во время заключения его отношение к семье изменилось и стало более ответственным. Но отношение к событиям в стране не изменилось.





«Все видят, что происходит», - заключает мужчина.