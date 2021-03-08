Степан Путило объяснил причину молчания













Как пояснил Путило, команда работает над новым фильмом.





«Это будет первая часть расследований про богатства Лукашенко. Это очень тяжелая работа. Поэтому мы и не выходили в эфир».





Таким образом, не подтвердилась версия издания «Наша Ніва» о том, что Путило утратил контроль над телеграм-каналом.





Последние посты в каналах Путило выходили 27 и 28 февраля.