Степан Путило объяснил причину молчания
Степан Путило, редактор нескольких телеграм-каналов, признанных в Беларуси экстремистским, в эфире телеканала «Белсат».
Как пояснил Путило, команда работает над новым фильмом.
«Это будет первая часть расследований про богатства Лукашенко. Это очень тяжелая работа. Поэтому мы и не выходили в эфир».
Таким образом, не подтвердилась версия издания «Наша Ніва» о том, что Путило утратил контроль над телеграм-каналом.
Последние посты в каналах Путило выходили 27 и 28 февраля.
09:53 08/03/2021
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