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COVID-19 в мире: заражено более 116,8 млн, число жертв 2,59 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 116 млн 830 тыс. 52, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 593 тыс. 222, выздоровели более 91 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия, пишет interfax.by

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 28 млн 998 тыс. 834 инфицированных COVID-19, зафиксирован 525 тыс. 31 летальный исход, излечились около 20 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 229 тыс. 398, число скончавшихся - 157 тыс. 853, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 11 млн 19 тыс. 344 заболевших, из них умерли 265 тыс. 411 человек, вылечились более 9,7 млн.
 
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 334,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 618 человек, в Бразилии - 1 тыс. 243.

Фото: pixabay
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