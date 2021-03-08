Какой хлеб любят в Беларуси?

А чаще всего — еще проще: хлеб и батон. Отправляя за хлебом, мать говорила: купи черного. И все понятно: черный — он и есть черный, какие тут могут быть обстоятельства?





Новые сорта хлеба разрабатываются с учетом норм здорового питания. Покупателям сегодня предлагается бездрожжевой хлеб, сорта с цельными зернами, льняными семенами, с мукой из топинамбура, специями, отрубями, овсяными, ржаными и гречневыми хлопьями и другими полезными добавками. И даже с морской капустой!





Новые сорта хлеба разрабатываются с учетом норм здорового питания. Покупателям сегодня предлагается бездрожжевой хлеб, сорта с цельными зернами, льняными семенами, с мукой из топинамбура, специями, отрубями, овсяными, ржаными и гречневыми хлопьями и другими полезными добавками. И даже с морской капустой!





Потом времена изменились, и отечественная пекарная промышленность принялась возрождать национальные традиции хлебопечения и разрабатывать новые сорта с учетом возникшей моды на здоровое питание. Были созданы десятки наименований черного и белого хлеба (в крупных торговых центрах их может быть в ассортименте по 40 и более), и ежегодно к этому списку добавляются новые.





Белорусский хлеб — своеобразный бренд: его любят не только белорусы, но и наши соседи. Например, россияне иногда покупают его в подарок, как сувенир из Беларуси. О сортах-«долгожителях» и самых востребованных рецептурах, о том, много ли хлеба едят в нашей стране и можно ли «сделать кассу» на этом продукте, мы решили спросить у продавцов хлеба на «Комаровке».

Черный vs белый

Цены на хлеб приятно удивляют. Рубль сорок, рубль шестьдесят, даже рубль девяносто — цифры убаюкивают: ну хоть хлеб пока всем по карману.





— Самый дорогой хлеб у нас — 3,40 за килограмм, называется «Белорусский подарок». Я и сама его люблю, он с острыми приправами, бездрожжевой. Очень подходит к мясным вкусностям — полендвица, колбаски «пальцем пиханые», — «вкусно» рассказывает продавец Алла. — А вообще, цену нужно соотносить с весом хлеба. Вот, например, хлеб с изюмом и курагой раньше хорошо покупали, а сейчас получается дороговато — 300 граммов за три рубля...





— Сейчас многие стараются правильно питаться. А диетологи говорят, хлеб есть не слишком полезно…





— Может, и «не полезно», но хлеб люди берут и будут брать всегда. У нас люди привыкли есть с хлебом все. Так, многие страются выбирать хлеб с точки зрения правильного питания — популярностью пользуются сорта с отрубями, бездрожжевые, зерновые. Но достаточно и тех покупателей, кому просто важно, чтобы в доме был хлеб — они консервативны в своих предпочтениях. Поэтому «Водар» мы всегда имеем в запасе.





Алла говорит, что в ее маленьком магазинчике в торговом павильоне крытого рынка на «Комаровке» практически все покупатели — постоянные.





— «Залетных» мало, в основном те, кто приходит почти каждый день. Я вижу человека и тут же вспоминаю, какой хлеб он любит. Вот моя постоянная покупательница идет. У нее семья любит «Благодатный».





Алла не ошибается — женщина покупает именно этот хлеб.





— А вот эти любят «Хуторок», — «пророчит» собеседница. И снова права.









— «Хуторок» — очень популярный хлеб. Он пшенично-зерновой. На упаковке пишут «диетический». Не скажу, что он такой уж диетический, но он очень вкусный. Ну, и достаточно полезный — в нем мука первого сорта, а не высшего, и зерно. А из более светлых лично мне нравится «Альгерд».





Еще один очень популярный сорт, рассказывают продавцы хлебных ларьков на «Комаровке», — «Современный Витебск» (без дрожжей и сахара, с добавкой льняной клетчатки):





— Он еще утром закончился, завтра получим.





Алла говорит, что в будний день продается примерно 200 буханок хлеба. В выходные — больше.





— Сейчас, конечно, выручки упали. У нас раньше четыре пункта было, торгующих хлебом. Один закрылся...





Белорусские покупатели, рассказывает собеседница, предпочитают черный хлеб. Кстати, то, что черного хлеба нет в Западной Европе, не более чем миф. Ржаной хлеб выпекается (хотя не в таком количестве, как у нас) в Латвии, Литве, Германии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Польше, Франции и Чехии. Правда, только у нас бабушки поучительно говорят внукам, что «без хлеба нет обеда» (разумеется, имея в виду хлеб ржаной).





— Черного хлеба много едят в Польше, — говорит продавец. — Я там часто бываю: дочь моя там живет. У них он «ржаным» также называется, как и у нас. Но если у нас покупателям предлагается и в магазинах, и на рынке преимущественно продукция хлебозаводов (у нас в магазине, например, из частных пекарен только лаваши), там очень много хлеба пекут частники. Утром пекари-фермеры привозят свежий, теплый хлеб из собственной пекарни и распродают. Часов в 11–12 дня закрывают хлебные магазинчики и уезжают домой. И люди знают: перед работой всегда заезжают и покупают горячий хлеб.





— Ну, а у нас зачем ехать на «Комаровку» за хлебом, если он и на рынке, и в ближайшем к дому магазине — с хлебозавода?





— Не скажите, в продовольственном магазине все немножко по-другому. Это не главный их товар, для них важнее мясо, колбасы, спиртное — то, на чем они «кассу делают». А хлеб — что привезут, то и хорошо. А у нас хлеб — главный товар, поэтому мы выбираем лучшее: по ценам, по составу. Я уже восемь лет продаю именно хлеб. А хозяева этой торговой точки уже, наверное, лет 20 с хлебом работают и все о нем знают. Словом, приходите к нам на «Комаровку» за действительно вкусным хлебом! — не упускает возможности сделать «рекламу» своего магазина собеседница. — А на Пасху у нас будет много разных куличей!

Выбор покупателей

После разговора с продавцами можно составить список наиболее популярных наименований белорусского хлеба.





«Нарачанскі» — его считает вкусным большинство покупателей. Кстати, это сорт-долгожитель: ему уже более 30 лет. Рецептуру разработали Минские пекари: впервые он начал выпекаться в Минске в 1986 году.

— Тогда за «Нарачанскім» люди в очереди стояли, — вспоминает Татьяна, одна из продавцов хлеба на «Комаровке». — А стоил он 54 копейки, а любой другой черный хлеб можно было купить за 18–20 копеек. Сегодня это уже не самый дорогой хлеб, но по-прежнему очень популярный.





Выпекается «Нарачанскі» из ржаной и пшеничной муки, в рецептуре присутствуют ржаной солод, тмин, патока и картофельное пюре.





Кстати, о «долгожительстве» рецептур хлеба. Оно непосредственно связано со спросом, рассказали на Комаровке. Если спроса нет, сорт снимается с производства; если спрос высокий и на сорт постоянно поступают заявки, объемы выпечки постепенно растут. «Долгожителями» у продавцов хлеба, кроме «Нарачанскага», считаются «Бородинский» и ряд других.





«Браславский край» — в нем сухая ячневая и солодовая смесь, тмин. Тесто для него замешивают в несколько этапов, и это занимает около 14 часов. Пекут его на кленовых листьях (не все, но многие партии этого вида хлеба).





«Альгерд» — хлеб, названный в честь великого князя Литовского, состоит из ржаной и пшеничной муки: по цвету мякиша он светлее «Нарочанского». Добавляются еще кунжут, семена подсолнечника, мед, пшеничные отруби. пекут его в Витебске, а любят есть — по всей стране.





«Старая Вільня» — заварный хлеб по старинным литовским рецептам: в нем ржаная и пшеничная мука 1-го сорта, ржаной солод, крахмальная патока, ячменная и солодовая мука, тмин, вода и картофельное пюре. Этот хлеб можно кушать «без ничего», и будет вкусно.





«Несцерка» — пекут его в Браславе. И в Витебске тоже. Вообще, сорта, ставшие брендами, есть в каждой области нашей страны. «Знатны сувенір» — делает Барановичский хлебозавод, «Дзвінскі» — «Витебскхлебпром», «Губернаторский» — из Могилева... Хлеб «Несцерка» — своеобразный символ Беларуси. В его рецептуре — ржаная и пшеничная мука первого сорта, тмин, повидло и букет приправ.





«Радзівіл» — хлеб с квасом. Рецептура включает в себя также льняную муку и мед. Буханка, как и у сорта «Несцерка», весит 2 кг, продают такой хлеб чаще всего четвертинами.





«Старажытны Полацк» — сорт, который также можно причислить к «долгожителям». В составе, кроме других ингредиентов — мед и тмин.





«Траецкі» известен, наверное, каждому минчанину. Рецептура создана в Минске, как можно судить по названию.





— У этого хлеба классический «деревенский» состав — минимум ингредиентов, ничего лишнего, — говорит продавец Татьяна. — Ржаная мука, вода, дрожжи, соль-сахар. Ну, разве что, еще добавлен бета-каротин (в организме он превращается в витамин А), но это природный антиоксидант, который очищает от шлаков и повышает иммунитет. Вкус у «Траецкага» сладковатый, это его фирменное отличие: некоторым эта сладость не нравится, но у сорта гораздо больше поклонников, чем тех, кто его не любит. Как для меня, это идеальный хлеб для всей семьи: и к супу, и ко второму блюду.





«Беларускі скарб» пекут в Слониме: ржаная мука, мед и пряности обеспечивают его насыщенный вкус. Продавцы говорят, этот хлеб особенно вкусен, если его слегка поджарить на костре: именно его следует брать на природу.

«Дар Прыдзвіння» — один из самых черных. В рецепт входят по несколько сортов ржаной и пшеничной муки, пряности и семечки подсолнуха. Кстати, он идеален со свежим весенним зеленью и с молодыми огурчиками-помидорчиками.

«Вечарок» — бренд гродненских пекарей. Хлеб заварный, в составе мед и мука из топинамбура. Этот хлеб особенно приятного аппетита с салом.

«Хуторок» — хлеб из Витебска, пшенично-зерновой, диетический. В рецептуре также овсяные хлопья и подсолнечное масло.

«Благодатный» — тоже популярный хлеб, рецептура которого разработана относительно недавно. Хлеб создан по всем канонам правильного питания: в его составе Семена льна и ржаная заквашенная мука.

В каждом доме





Норма потребления хлеба, которую рекомендуют медики для взрослого трудоспособного населения, составляет от 200 до 250 г в сутки. В среднем, по статистике, потребление хлеба на душу населения в сутки в нашей стране меньше рекомендованных цифр.





— Сегодня люди стараются придерживаться правильного питания, а хлеб, как известно, достаточно калорийный продукт, — рассуждает продавец. — Опять же, ритм жизни ускоряется, и времени на полноценный обед в будние дни просто нет. Люди перекусывают на бегу, вот и потребляется меньше хлеба. А хлеб — это все-таки основательная трапеза с первым и вторым блюдами. И все же хлеб есть и всегда будет в каждом доме — ведь это традиция.





Как выбирать хлеб?

Собеседница говорит, чаще всего в этом вопросе люди консервативны. Но, как и в любой гастрономической сфере, и у нее есть покупатели, которые любят пробовать новые сорта.

Выбирая хлеб, почитайте его состав на этикетке, не обойдите вниманием срок хранения и то, за счет чего он достигается, — с помощью консервантов или натуральных ингредиентов и способа приготовления. А лучше всего — спросите, когда будете покупать его на рынке, у продавца. Вам и о составе каждого наименования хлеба расскажут, и о его вкусе, и посоветуют тот, что обязательно вам понравится.







