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Запрет - лучшая реклама, а вы не знали? Выброшенных из распространения журналов за два дня продали больше, чем за месяц

Государственное предприятие "Белсоюзпечать" выбросило из распространения журналы "Наша гісторыя", "Асцярожна: дзеці!" и "Дуда". "Белсоюзпечать" в одностороннем порядке разорвало контракт.

Издатели предлагают читателям покупать журнал в редакции и писать обращения к властям с просьбой вернуть в киоски белорусскоязычные журналы.

И за два дня смогли продать больше журналов, чем обычно за месяц. "В кассовом аппарате закончилась лента, трижды отдолжали в соседних магазинах, — пишет редактор журналов Андрей Дынько. — Это было прекрасно, сейчас в нашем народе столько солидарности. В результате, вопреки тем, кого Янка Купала называл «ворагамі беларушчыны», у журналов появятся новые читатели, которые раньше о них не знали", пишет euroradio.fm


Редактор журналов "Наша гісторыя", "Асцярожна: дзеці!" і "Дуду" Андрей Дынько / Еврорадио
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