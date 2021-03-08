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Пятая часть белорусок проживает в Минске

В Минске проживает 21,6 % всех женщин Беларуси,

Об этом сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Большинство минчанок живет во Фрунзенском районе (23,1%), 15,4% — в Московском районе, 11,7% — в Заводском.

По данным переписи населения Беларуси в 2019 г., в республике проживали 5,1 млн женщин — 53,8 % от общей численности населения. При этом на тысячу мужчин в  приходится 1 163 женщины.

Как отметили в Главном статистическом комитете столицы, в Минске живет 1,095 млн представительниц прекрасного пола (54,3% от всего населения города).

Большинство женщин работают в сферах здравоохранения и образования. Уровень занятости женщин по данным на 2019 г. в трудоспособном возрасте составлял 79,5 %, средний возраст занятых женщин — 42,4 года.

При этом представительницы прекрасного пола чаще получают образование: среди занятых женщин 40,2 % имеют высшее образование, 27,3 % – среднее специальное.

Руководящие должности и их заместителей в государственных организациях занимают 58,2 % белорусок из числа работающих в госструктурах.

Средний возраст рождения первого ребенка у женщин в Беларуси составляет 26,8 лет, в 2009 г. этот показатель был 24,9 лет
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