Миллиардер Оливье Дассо погиб при крушении вертолета
Французский миллиардер и политик Оливье Дассо погиб в воскресенье в результате авиакатастрофы, сообщают парижские СМИ.
Частный вертолёт, на борту которого находился 69-летний Дассо, потерпел крушение в департаменте Кальвадос. Пилот также погиб.
Оливье Дассо - старший сын скончавшегося несколько лет назад бизнесмена Сержа Дассо.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в твиттере выразил соболезнования в связи с гибелью Дассо, пишет interfax.by
08:10 08/03/2021
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