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У православных христиан началась Сырная седмица, последняя перед Великим постом скоромная неделя

С 8 по 14 марта — Сырная седмица, последняя перед Великим постом скоромная неделя.

Подробнее — у корреспондента агентства «Минск-Новости».

Картина Б. Кустодиева (1878-1927), gallerix.ru

Хоть называют Масленицу широкой, с гуляньями да застольями, в Церкви это всё же не проводы зимы. Под сводами храмов всё настойчивее звучат покаянные мотивы. Изменяется и недельный круг богослужений. В среду и пятницу вместо литургии полагаются часы, а во время их чтения впервые произносят великопостную молитву Ефрема Сирина. Она будет несколько раз повторяться на каждой службе Четыредесятницы и трех первых дней Страстной седмицы. В этот период ее включают и в домашнее правило. Читают с земными поклонами: «Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дай мне (поклон). Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему (поклон). Ей, Господи, Царю, даруй мне зрети мои прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь (поклон)».

Разрешена скоромная пища, кроме мясной, а также рыба. Окончится Масленица 14 марта Прощеным воскресеньем.
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