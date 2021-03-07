+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Отчет BYPOL: Какое оружие использовали силовики для разгона мирных акций

По данным инициативы, только в Минске в августе огнестрельные и взрывные раны получили около ста человек.

Отчет BYPOL: Какое оружие использовали силовики для разгона мирных акций
Ночь с 10 на 11 августа, метро Пушкинская. Фото Игорь Мелешко
Инициатива BYPOL и аналитический центр iSANS подготовили совместный доклад о применении оружия силовиками во время разгона мирных акций протеста после выборов 2020-го (обращаем внимание — материалы отчета содержат шокирующие фото ранений — С.), пишет Салідарнасць.

Отчет рассказывает о характере ранений, полученных участниками протестов в результате применение силовиками разных видов оружия. А также описание самого оружия и боеприпасов. В списке есть гранатометы, самозарядные и помповые ружья, пистолеты, светошумовые и другие типы гранат.

В результате неправомерного применения оружия в лечебные учреждения стали поступать граждане с телесными повреждениями различной степени тяжести, говорится в документе.


Фрагмент доклада. Тот самый пистолет Ярыгина, о котором на слитом аудио говорил человек с голосом, похожим на голос руководителя ГУБОПиК Николая Карпенкова

Только в Минске в период с 9 по 22 августа 2020 года за медицинской помощью обратились 1141 человек с различными телесными повреждениями, среди которых 64 с минно-взрывными ранениями и 45 с огнестрельными.

В свою очередь портал TUT.BY подробно изучил отчет BYPOL/iSANS и опубликовал собственный анализ, обобщив в нем ранее публикованные статьи и сопоставив свои данные с материалами инициативы.

Напомним, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении инициативы BYPOL по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) УК РБ.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Павел Знавец
Невядомы Герой Беларусі.
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]