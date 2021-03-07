Инициатива BYPOL и аналитический центр iSANS подготовили совместный доклад о применении оружия силовиками во время разгона мирных акций протеста после выборов 2020-го (обращаем внимание — материалы отчета содержат шокирующие фото ранений — С.), пишет Салідарнасць.





Отчет рассказывает о характере ранений, полученных участниками протестов в результате применение силовиками разных видов оружия. А также описание самого оружия и боеприпасов. В списке есть гранатометы, самозарядные и помповые ружья, пистолеты, светошумовые и другие типы гранат.





В результате неправомерного применения оружия в лечебные учреждения стали поступать граждане с телесными повреждениями различной степени тяжести, говорится в документе.









Фрагмент доклада. Тот самый пистолет Ярыгина, о котором на слитом аудио говорил человек с голосом, похожим на голос руководителя ГУБОПиК Николая Карпенкова





Только в Минске в период с 9 по 22 августа 2020 года за медицинской помощью обратились 1141 человек с различными телесными повреждениями, среди которых 64 с минно-взрывными ранениями и 45 с огнестрельными.





В свою очередь портал TUT.BY подробно изучил отчет BYPOL/iSANS и опубликовал собственный анализ, обобщив в нем ранее публикованные статьи и сопоставив свои данные с материалами инициативы.





Напомним, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении инициативы BYPOL по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) УК РБ.



