У старейшей в мире дикой птицы, альбатроса Уиздом, вылупился птенец





Птенец Уиздом вылупился в феврале. Фото: JON BRACK/FRIENDS OF MIDWAY ATOLL NWR





Самка темноспинного альбатроса, которая живет в северной части Тихого океана, обзавелась потомством на американском атолле Мидуэй, сообщила Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (USFWS).





Отцом птенца стал альбатрос по имени Акиакмай, который является партнером Уиздом с 2012 года, пишет ВВС.





Обычно альбатросы заключают брачные союзы на всю жизнь, однако у Уиздом в прошлом были другие партнеры, которых она пережила.





«Каждый раз, когда Уиздом возвращается, мы получаем новые данные о длительности жизни морских птиц и том, как они выращивают птенцов, — говорит биолог USFWS Бет Флинт. — Ее возвращение не только вызывает живой интерес любителей птиц по всему миру, но помогает нам узнать больше о том, как лучше защитить этих прекрасных морских птиц и обеспечить им среду обитания для выживания в будущем».





Птенец Уиздом вылупился еще в феврале, однако о нем стало известно только на этой неделе.





«Уиздом отложила яйцо в один из последних дней ноября, — объясняет Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США. — Вскоре после этого Уиздом вернулась в море на поиски пищи, а высиживать птенца остался ее партнер Акиакмай. В парах альбатросов оба родителя занимаются высиживанием, а когда птенец вылупился, они также вместе кормят его».





Птица-долгожитель





Эксперты USFWS считают, что за время жизни у Уиздом было от 30 до 36 птенцов. Альбатросы обычно вынашивают только одно яйцо в течение нескольких лет.









Уиздом отложила яйцо в ноябре 2020 года. Фото: JON BRACK/FRIENDS OF MIDWAY ATOLL NWR





Средняя продолжительность жизни темноспинных альбатросов составляет от 12 до 40 лет. Но Уиздом стала птицей-долгожителем — ученые впервые заметили ее и окольцевали на атолле Мидуэй в 1956 году. В этот момент ей было около пяти лет.





С начала октября атолл Мидуэй становится местом гнездования миллионов альбатросов. По данным американских ученых, здесь собирается около 70% мировой популяции темноспинных альбатросов и около 40% популяции другой разновидности этих птиц — черноногих альбатросов.

Инкубационный период для птенцов альбатроса обычно составляет 65 дней, большинство из них вылупляются на атолле Мидуэй в январе или феврале.





Родители-альбатросы вместе высаживают яйцо и вместе кормят птенца. Фото: JON BRACK/FRIENDS OF MIDWAY ATOLL NWR





Уиздом считается самой старой дикой птицей, но пернатые, содержащиеся в неволе, могут прожить еще больше. Некоторые австралийские попугаи какаду живут в клетках около 80−90 лет, а в дикой природе — по меньшей мере 30−40 лет.



