Суды работают уже без выходных: четырёх студентов отправили на сутки





Большинство задержанных отпустили без оформления протоколов. Но на нескольких студентов протоколы всё же оформили — за неподчинение по ст. 24.3 КоАП, и отправили на Окрестина, сообщает Еврорадио со ссылкой на телеграм канал " Вясна" назірае





В понедельник 8 марта истекает 72 часа с момента задержания студентов, поэтому было решено судить их в воскресенье. Поскольку Верховный суд не объявил, что в воскресенье будут задействованы дежурные судьи, все суды прошли в закрытом режиме.





Владислав Кальков, Софья Маргунова и Станислав Сянюкевич получили по 15 суток. Кристину Мироненко приговорили к 14 суткам. Студентов судили в Центральном и Октябрьском судах.