



Увеличить штрафы просят минимум в 10 раз, пишет Realt.by.





Кодекс об административных правонарушениях предусматривает в качестве ответственности за нарушение правил содержания собак наложение штрафа в размере от одной до пятнадцати базовых величин.





Авторы петиции предлагают на законодательном уровне инициировать увеличение ответственности — размера штрафов не менее чем в десять раз — владельцев домашних животных за неуборку испражнений их питомцев при выгуле на улицах, в зеленых зонах, на тротуарах, пешеходных тропах и прочих общественных местах.





После сбора подписей обращение планируют отправить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства.