Закончился «шенген», что делать? Как сейчас работают визовые центры





У многих истек срок визы, границы толком не могут открыться уже почти год. Но с наступлением весны в душе теплится надежда, что вот-вот можно будет отправиться на шоппинг в польские и литовские моллы, взобраться на итальянские Альпы или сделать фоточки возле Эйфелевой башни. Onliner.by узнал в визовых центрах, можно ли оформить туристическую визу и предвкушать возобновление «шенген»-эпохи.





Визовый центр Польши





Туристический «шенген» в польском визовом центре недоступен уже почти год — с 17 марта 2020-го. До сих пор новостей по возобновлению приема документов не слышно.





— С целью туризма пока не было еще в связи с пандемией возобновления подачи документов. Пока, к сожалению, не было никакой обновленной информации из консульского отдела, — ответили в визовом центре Польши.





Тем не менее сейчас получить шенгенскую визу в этом визовом центре могут белорусы, которые собираются на работу в Польшу и имеют приглашение от тамошнего работодателя, владельцы карты поляка, студенты польских вузов. Также доступны гуманитарные визы — по политическим целям. Польша принимает и ИТ-специалистов, которые готовы предоставить документ, что работают в сфере больше года. Все это касается национальной визы.





Также рабочими остаются визы категории С — для водителей-международников, командированных, спортсменов, участников культурных мероприятий. Последние три делаются через представительства Венгрии и Эстонии.





— По брестскому консульскому округу (Брест, Пинск и Барановичи) возобновлена цель поездки по нотариальному приглашению от ближайшего родственника, — сказали в визовом центре.





А что с литовским «шенгеном»?





В сотый раз поглазеть на вильнюсскую ратушу, гору Гедимина или прогуляться по местному «Акрополису» тоже пока не получится. Возможностей податься на литовский «шенген» много, но самая востребованная цель — туристическая — до сих пор неисправна.





— По цели «туризм» сейчас ни один визовый центр не принимает документы в Беларуси. Когда возобновится прием, к сожалению, пока что информации у нас нет, — рассказали в литовском визовом центре.





ВЦ Литвы в Гродно сейчас принимает документы на визу типа С для водителей-международников, ближайших членов семьи граждан Литвы, профессиональных спортсменов, деятелей искусства, журналистов и студентов. По национальной визе D документы принимаются по всем целям: работа, обучение, упрощенная процедура получения вида на жительство в Литве.





Хочу в США, что по визам?





Сейчас посольство США в Минске не может возобновить обычные услуги по выдаче неиммиграционных виз — из-за эпидемической ситуации. Когда все вернется в прежнее русло, неизвестно. Как рассказали в посольстве, подать заявление на туристическую визу пока нельзя. Как только появится такая возможность, об этом сообщат на сайте посольства.









Пока Европа и США кажутся миражом, не забываем о безвизовых странах, которые — с теми или иными «антиковидными» условиями — принимают белорусов с широкими объятиями. Например, на днях свои границы для нас открыла Грузия. Для въезда в страну нужен отрицательный тест на коронавирус. В Грузии с началом весны отменяются почти все ограничения: начнут работать рестораны и общественный транспорт.