Верующие на Кипре устроили акцию протеста против выбора песни "Дьявол" для Евровидения
Возле Кипрской телерадиовещательной корпорации CyBC в субботу прошла акция протеста против песни "El Diablo" ("Дьявол"), которая будет представлять Кипр на конкурсе "Евровидение", сообщает сайт газеты "Филелефтерос".
Акцию провели активисты общественного объединения "Православная молодежь Кипра". Протестующие принесли к зданию CyBC кресты и транспаранты с призывами заменить выбранную песню.
Участники акции вручили заведующему отделом новостей CyBC Паникосу Хаджипаису резолюцию, пишет interfax.by, в которой называют песню "El Diablo" гимном тёмным силам, оскорблением народа и страны.
"Евровидение" пройдёт 18-22 мая в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Кипр на конкурсе представит греческая певица Элена Цагрину.
16:33 07/03/2021
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