



Акцию провели активисты общественного объединения "Православная молодежь Кипра". Протестующие принесли к зданию CyBC кресты и транспаранты с призывами заменить выбранную песню.





Участники акции вручили заведующему отделом новостей CyBC Паникосу Хаджипаису резолюцию, пишет interfax.by, в которой называют песню "El Diablo" гимном тёмным силам, оскорблением народа и страны.





"Евровидение" пройдёт 18-22 мая в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Кипр на конкурсе представит греческая певица Элена Цагрину.