



Метели и порывистый ветер на территорию Беларуси принес антициклон со Скандинавии, пишет Sputnik, на понедельник Белгидромет обещает более комфортную погоду.





"Все прогнозировалось еще в пятницу, и сильный порывистый ветер, и снег, и отрицательные температурные показатели, мы объявляли штормовое предупреждение на 7 марта, которое соответствует оранжевому уровню", – сообщил Sputnik в воскресенье дежурный синоптик Белгидромета.





"Сегодня нужно переждать такую непогоду, к ночи ветер и метель понемногу затихнут, и в понедельник будет более комфортная погода", – сказал специалист.

По его словам, такая погода пришла к нам с Северной Европы, ее принес активный циклон со Скандинавии, теперь он движется в сторону территории России. Для марта, который является переходным месяцем, такие погодные капризы является обычной ситуацией, сказали в Белгидромете, напомнив, что циклон "Хавьер" накрыл Беларусь 15 марта 2016 года.









Прогноз погоды в Беларуси на неделю 8-14 марта





Как сообщили синоптики, зимняя погода в Беларуси сохраниться в начале следующей недели, циклон со Сандинавии хоть и ослабит свое влияние на территорию страны, но весны еще не будет.





В понедельник-вторник будет преобладать ветер северных направлений, но он будет умеренным. Температура воздуха ночью в северных районах при прояснениях до -12°C. Днем будет от -4°C по северо-востоку до +1°C по юго-западу, сказали в Белгидромете.





В середине недели осадков станет меньше, но температурный фон особо не изменится. В четверг и пятницу ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью при прояснениях до -9°C. Днем в четверг от 0°C до +3°C, в пятницу +2…+5°C.





А в следующие выходные дни будет пасмурно, сыро и ветрено, но немного потеплеет.







