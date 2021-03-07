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Синоптики про метель в Минске: надо переждать, завтра будет комфортнее

Такие погодные капризы является обычной ситуацией для марта, сказали в гидромете, напомнив, что циклон "Хавьер" накрыл Беларусь 15 марта 2016 года.


Метели и порывистый ветер на территорию Беларуси принес антициклон со Скандинавии, пишет Sputnik, на понедельник Белгидромет обещает более комфортную погоду.

"Все прогнозировалось еще в пятницу, и сильный порывистый ветер, и снег, и отрицательные температурные показатели, мы объявляли штормовое предупреждение на 7 марта, которое соответствует оранжевому уровню", – сообщил Sputnik в воскресенье дежурный синоптик Белгидромета.

"Сегодня нужно переждать такую непогоду, к ночи ветер и метель понемногу затихнут, и в понедельник будет более комфортная погода", – сказал специалист.
По его словам, такая погода пришла к нам с Северной Европы, ее принес активный циклон со Скандинавии, теперь он движется в сторону территории России. Для марта, который является переходным месяцем, такие погодные капризы является обычной ситуацией, сказали в Белгидромете, напомнив, что циклон "Хавьер" накрыл Беларусь 15 марта 2016 года.


 

Прогноз погоды в Беларуси на неделю 8-14 марта


Как сообщили синоптики, зимняя погода в Беларуси сохраниться в начале следующей недели, циклон со Сандинавии хоть и ослабит свое влияние на территорию страны, но весны еще не будет.

В понедельник-вторник будет преобладать ветер северных направлений, но он будет умеренным. Температура воздуха ночью в северных районах при прояснениях до -12°C. Днем будет от -4°C по северо-востоку до +1°C по юго-западу, сказали в Белгидромете.

В середине недели осадков станет меньше, но температурный фон особо не изменится. В четверг и пятницу ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью при прояснениях до -9°C. Днем в четверг от 0°C до +3°C, в пятницу +2…+5°C.

А в следующие выходные дни будет пасмурно, сыро и ветрено, но немного потеплеет.
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