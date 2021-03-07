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Пишут, что в Беларуси повысился радиационный фон. Так ли это?

В некоторых телеграм-чатах 7 марта написали о повышении радиационного фона в Беларуси. Одновременно появились предположения о том, что на Белорусской АЭС произошел сбой в системе охлаждения реактора.


Минэнерго утверждает, передает Еврорадио, что система охлаждения функционирует в штатном режиме. И добавляет, что радиационный фон в районе станции — в норме. Это совпадает с публичными данными Минприроды.

На что ссылаются, когда говорят о повышении радиационного фона? На данные одного из приборов, зарегистрированных на сайте "Народмон". Действительно, в Сморгони один из датчиков показывает высокий уровень радиации, но ведь мы посмотрели данные этого же датчика за прошедшее время: они всегда очень высокие, были такими и до запуска АЭС.


Скорее всего, поводов для волнения нет.
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