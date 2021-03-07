



Сигареты пытались ввезти в этом полуприцепе





Как пишет Delfi, белорус декларировал 22 тонны досок, но у таможенников возникли вопросы и к самому груза, и до странного маршрута. В результате фуру проверили с помощью рентгена.





Внутри полуприцепа нашли тайники с 320 тысячами пачек белорусских сигарет Fest, NZ и Minsk. Их стоимость — более 1,4 миллиона евро.





В феврале литовские и польские таможенники уже обнаруживали крупные партии контрабанды из Беларуси. В Вильнюсе всерьез обеспокоены проблемой "серых поставок" сигарет с сопредельной страны.





Интересно, что все обнаруженные сигареты сделан Гродненской табачной фабрикой. Единым оператором по продаже продукции ГТФ в стране является "Энерго-ОИЛ" Алексея Олексина, которого много кто называет бизнесменам из ближайшего окружения Александра Лукашенко.